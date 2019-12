Die Zukunftsrollen lassen offen, ob man sie in ein Szenario, wie hier in Berlin, einbettet oder sich einfach in einer größeren Gruppe darüber austauscht, wie das zukünftige Arbeitsleben aussehen könnte. "Wichtig war uns, zu zeigen, dass die Zukunft nicht einseitig ist", sagen die beiden, "es wird viele Berufe auch weiterhin geben – und es werden neue dazukommen."

Mit dieser Einschätzung sind Felix und Friederike nicht allein. Das australische Forschungsprojekt "100 Jobs of the Future" beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit in einer zunehmend technologiegetriebenen Gesellschaft. Expertinnen und Experten haben dafür 100 potenzielle Zukunftsjobs erstellt. Darunter findet sich unter anderem der "Aged persons climate solutions consultant", ein Berater, der ältere Menschen, deren Organismus nicht mehr so robust ist, in extremem Wetter- und Klimasituationen schützen soll.

Auch ein Roboter-Ethiker steht auf der Liste der 100 Zukunftsjobs.

Er soll sich mit ethischen Fragen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Robotern, Cybertechnologien und virtueller Realität befassen.

Wahrscheinlich wäre er der Gegenspieler des "Human Enhancement Advisors", den Florian und ich verkörpern. Die Diskussionen mit ihm wären wohl heftig. Inwiefern dürfen wir Menschen durch technische Hilfsmittel optimieren? Zukunftsmusik.