Was ich erwartete: Ich bin ausgebildete Hauswirtschafterin. Putzen habe ich also professionell gelernt. Als Mutter eines vierjährigen Sohnes wollte ich einen Job, in dem ich am Wochenende frei habe und nicht vor 10 Uhr anfangen muss – so kann ich meinen Kleinen noch in die Kita bringen. Also bewarb ich mich bei einer Reinigungsfirma und wurde genommen.