Als ich meinen ersten Vogelkadaver auf der Straße sah, wusste ich erst gar nicht, was ich mit dem machen soll. Ein Kollege sagte mir: "Eintüten und ab in die Tonne damit."



Ein Tier einfach so wegzuschmeißen, fühlte sich komisch an. Mittlerweile habe ich mich jedoch daran gewöhnt. Eingetütet werden übrigens nur Vögel, Mäuse und Ratten – also Tiere, die in der Regel keinen Besitzer haben. Tote Hunde und Katzen müssen identifiziert werden. Darum kümmert sich die Polizei.