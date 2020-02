Während dieser zweiten Ausbildung besuchte sie unter der Woche eine Schule, am Wochenende arbeitete sie in verschiedenen Friseursalons, um genug zu verdienen. Hätte ihr Vaters sie nicht zusätzlich unterstützt, wäre die Zusatzausbildung nicht möglich gewesen. Zwischendurch arbeitete sie auch in einem Schuhladen, um abgesichert zu sein.



"Diese anstrengenden Zeiten des Jobbens machten mir das Haareschneiden immer madiger. Ich hatte keine Lust mehr, im Akkord Haare abzuschneiden. Ich verlor die Leidenschaft für diesen Beruf", sagt sie. Und dennoch: Melanie blieb beim Handwerk mit Schere und Pinsel.



Heute steht sie in dem Studio-Salon in einem Kreuzberger Hinterhof, den sie sich mit acht Meister-Friseuren und Stylisten teilt. Zwei bis drei Tage arbeitet sie hier, die restliche Woche ist sie auf Shootings oder Veranstaltungen unterwegs.

Der Job-Alltag einer Frau, die sich, kurz bevor sie Friseurin werden sollte, noch einmal weiterbilden ließ.