Nach einigen Sekunden kommt Lucke hinter den Bannern hervor, verlässt sein Rednerpult und geht gezielt auf die vierte Sitzreihe in der Mitte des Hörsaals zu. Er deutet auf einen Platz, presst sich an den Studierenden vorbei und setzt sich in die Menge. Dort wird er die nächsten 70 Minuten bleiben. Mittlerweile sind schon die Fenster beschlagen.

Immer wieder spricht Lucke im Hörsaal mit einer Studentin, die neben ihm sitzt, lächelt kurz. Körperlich wird er nicht bedrängt. Lediglich zusammengeknülltes Papier fliegt in seine Richtung. Er bleibt die ganze Zeit ruhig.

Die Universität Hamburg bezog bis jetzt keine Stellung zur Rückkehr Luckes. Die Sprecherin des Unipräsidenten Dieter Lenzen schrieb auf Anfrage von bento, dass sich die Hochschulleitung nicht zu Personalangelegenheiten und der politischen Position ihrer Beschäftigten äußere.

Als Arbeitgeber habe die Universität die Pflicht, den Betriebsfrieden zu wahren, sagt Andreas Fisahn, Experte für Öffentliches Recht. Das könne dazu führen, dass sich die Hochschulleitung aus rechtlichen Gründen hinter Dozierende stellen muss – selbst wenn sie sich distanzieren wollen würde.

Im deutschen Grundgesetzt ist die sogenannte Wissenschaftsfreiheit verankert.

Darin ist festgeschrieben, dass jeder unabhängig von seinen politischen Ansichten frei forschen und lehren darf. Verstöße gegen die Verfassung toleriert das Gesetz jedoch nicht. Dozentinnen und Dozenten dürfen also nicht undemokratisch oder gegen den Rechtsstaat handeln. Zur Wissenschaftsfreiheit gehört auch der direkte Diskurs zwischen Dozierenden und Studierenden. (SPIEGEL)

"Wir möchten mit unserer Demonstration mit demokratischem Wesen gegen Bernd Lucke protestieren", sagt Karim Kuropka, Vorsitzender des AStAs der Uni Hamburg. Zur Besetzung des Hörsaals habe man deshalb nicht aufgerufen.

Im Hörsaal sprechen die Protestierenden abwechselnd durch ein Megaphon und werfen Lucke Diskriminierung und Volksverhetzung vor. Sie rufen: