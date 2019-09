2 Ich bleibe im selben Betrieb, wechsle aber die Abteilung.

Solange der Arbeitgeber der gleiche bleibt, würden auch die üblichen Grenzen einer sachgrundlosen Befristung gelten, so Merla. Also maximal zwei Jahre und innerhalb dieser zwei Jahre drei Verlängerungen. Auch wenn in dieser Zeit die Abteilung gewechselt werde.

3 Ich bleibe im selben Betrieb, auch in der Abteilung, wechsele aber die Position.

Hier gelten die gleichen Regeln wie bei Nummer 2: Solange die Firma die gleiche bleibt, gelte die Zweijahresgrenze.

4 Ich war schon mal mehr als zwei Jahre als Vollbeschäftigte in dem Betrieb, dann x Jahre woanders, und komme jetzt wieder.

Bei weniger als drei Jahren: Der neue Vertrag darf nicht befristet werden, wenn kein Sachgrund vorliegt. Eine sachgrundlose Befristung ist nur bei Neueinstellungen erlaubt (TzBfG §14, Absatz 2). Wenn man schon mal bei dem selben Arbeitgeber gearbeitet hat und nur weniger als drei Jahre "pausiert" hat, dann gilt das nicht als Neueinstellung.

Der neue Vertrag darf nicht befristet werden, wenn kein Sachgrund vorliegt. Eine sachgrundlose Befristung ist nur bei Neueinstellungen erlaubt (TzBfG §14, Absatz 2). Wenn man schon mal bei dem selben Arbeitgeber gearbeitet hat und nur weniger als drei Jahre "pausiert" hat, dann gilt das nicht als Neueinstellung. Bei mehr als drei Jahren: Das sei komplizierter, weil der Gesetzgeber neuerdings keine klaren Grenzen vorgebe, erklärt Merla. Bei unter drei Jahren waren die Urteile eindeutig, bei mehr als drei Jahren wurde zuletzt unterschiedlich geurteilt: Bis zum Jahr 2011 entschied das Bundesarbeitsgericht, dass Beschäftigungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, wieder sachgrundlos befristet werden durften. In einem Fall ist aber entschieden worden, dass die sachgrundlose Befristung eines Arbeitsvertrages nicht zulässig ist, wenn zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber bereits acht Jahre zuvor ein Arbeitsverhältnis bestanden hat, das eine vergleichbare Arbeitsaufgabe zum Gegenstand hatte (Bundesarbeitsgericht). In einem anderen Fall, wo das Arbeitsverhältnis bereits 22 Jahre zurück lag, könnte eine weitere sachgrundlose Befristung jedoch wiederum möglich sein (Bundesarbeitsgericht). "Da muss man im Einzelfall gucken", betont Merla.

5 Die zwei Jahre sind fast rum, ich müsste eigentlich entfristet werden, aber: Jetzt ist Rezession. Wirtschaftlich unsichere Zeiten brechen an und im Betrieb ändert sich einiges.

Wenn man zwei Jahre lang sachgrundlos befristet beschäftigt war, dann kann man danach nur noch mit einem Sachgrund befristet werden. "Und wirtschaftlich unsichere Zeiten sind kein Sachgrund", betont Merla. (TzBfG §14)