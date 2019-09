Lena hätte sich einklagen können. Wahrscheinlich hätte sie auch gewonnen, sagt sie.

Die Konsequenz wäre aber vermutlich eine Versetzung in ein anderes Team gewesen. "Das ist eine Strafversetzung auf eine Position, die keiner haben will", sagt Lena. Finanziell hätte sie dabei keinen Schaden gehabt, nur sozial. "Der Job, das Team und die Aufgaben haben mir so super gefallen. Dafür habe ich die Befristung in Kauf genommen." Die Hoffnung auf eine Entfristung war es, die Lena die Kraft für die Unterschriften unter den neuen befristeten Verträgen gab – und die Angst vor einem Jobverlust.