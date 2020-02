Bedingungsloses Grundeinkommen

Derzeit besteht in Deutschland kein gesetzlicher Anspruch auf ein Grundeinkommen. Menschen, die etwa wegen körperlicher oder geistiger Behinderungen außerstande sind, sich persönlich oder sozial zu entfalten, haben dennoch einen rechtlich gesicherten Anspruch auf eine staatliche existenzielle Grundsicherung.

In Österreich gab es 2019 ein vergleichbares Volksbegehren. Es scheiterte, da die Inititative nur 70.000 der geforderten 100.000 Unterschriften sammeln konnte.

Ein Grundeinkommen wird in vielen Ländern diskutiert und immer wieder auch modifiziert getestet. Brasilien hat 2004 als erster Staat das Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen in die Verfassung aufgenommen, eine Klausel im Gesetz schiebt die Umsetzung jedoch auf. In Italien führte die Regierung 2019 ein Bürgergeld ein. Obwohl es weder bedingungslos ist, noch von allen beantragt werden kann, wurde es von einigen als ähnlich zum Grundeinkommen eingestuft. In Rheingau in der Schweiz sollte 2019 ein durch Crowdfunding finanziertes Pilotprojekt starten. Es kam nie zustande, da statt der benötigten 6,1 Millionen Schweizer Franken nur 150.000 Franken gesammelt wurden.

Im US-Bundesstaat Alaska gibt es zwar eine bedingungslose Auszahlung eines "Grundeinkommens" (etwa 1100 Dollar pro Person pro Jahr) – dieses ist aber bei weitem nicht existenzsichernd.