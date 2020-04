Im Vorstellungsgespräch für die Assistenz kam der Barjob gut an. Meine Chefin sagte, in der Gastronomie lerne man wertvolle Kompetenzen: den Umgang mit Stress zum Beispiel, belastbar zu sein, Abläufe zu organisieren oder Prioritäten zu setzen. Und es stimmt: Gerade am Anfang haben mir meine Erfahrungen aus der Bar geholfen.



Ich weiß noch, dass die ersten Wochen im Job sehr aufregend waren. Viele im Verlag sind älter als ich, sie wirkten so erfahren und professionell. Ich wollte keine blöden Fragen stellen oder mich blamieren. In großen Konferenzen wurde ich schnell rot, wenn ich etwas vorschlug, weil ich so nervös war. Das ärgerte mich erst recht, ich wollte schließlich selbstsicher und kompetent wirken.