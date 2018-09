Beamte müssen alles mögliche können:



Akten wälzen, sich mit Bürgern am Telefon duellieren, und Sprechzeiten zwischen 11.33 und 11.43 durchsetzen, zum Beispiel. Oder auch entscheiden, wer in Deutschland bleiben darf, prüfen, ob Firmen zu mächtig werden, und generell den Staat am Laufen halten.