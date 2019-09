Grün

Schlampe, dumm, Teil der Weltverschwörung: Wie eine FFF-Aktivistin mit dem Hass im Netz umgeht

"Here we go again...", begann Greta Thunberg am Mittwoch einen Twitter-Post. Sie reagierte darin auf den Hass, der ihr in den vergangenen Tagen entgegenschlug. Über die 16-Jährige kursieren die absurdesten Verschwörungstheorien, Fotomontagen, Morddrohungen. Nachdem sogar US-Präsident Donald Trump sie verspottete, schrieb Greta den Post.

In Deutschland sammelten sich die Gegnerinnen und Gegner von "Fridays for Future" in den vergangenen Tagen in einer Facebook-Gruppe namens "Fridays for Hubraum". In nur drei Tagen waren knapp 400.000 Mitglieder beigetreten. Schnell tauchten Posts mit rechter Hetze auf. Die Gruppe "DieInsider" dokumentierte die Hasskommentare in der Gruppe, darunter auch Morddrohungen.

Nach Bekanntwerden der ausfälligen Posts in "Fridays for Hubraum" archivierten die Administratoren die Seite. Seitdem können keine neuen Mitglieder hinzugefügt und auch keine Beiträge oder Kommentare mehr gepostet werden.

Der Hass in der Facebook-Gruppe richtete sich vor allem gegen Greta Thunberg. Aber auch deutsche "Fridays for Future"-Aktivistinnen und -Aktivisten bekommen ihn zu spüren. Über Carla Reemtsma, 21, "Fridays for Future"-Organisatorin aus Münster, kursieren sogar Verschwörungstheorien im Internet – weil sie den Namen eines bekannten Zigarettenherstellers trägt.

Wie geht die Aktivistin mit dem Hass und den Verschwörungstheorien um? Wir haben mit Carla darüber gesprochen.