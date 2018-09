Gerechtigkeit

Nils war bei den G20-Protesten dabei. Jetzt wurde seine Wohnung durchsucht

Worum geht’s?

Während des G20-Gipfels im Juni 2017 gab es verschiedene Proteste. Eskaliert ist die Situation am Morgen des 7. Juli in der Hamburger Straße Rondenbarg. Aus einer Gruppe von etwa 200 Gipfelgegnern heraus flogen Steine und Böller in Richtung Polizei. Anschließend griff die Polizei an und löste die Demonstration auf. (bento)

Bei der Flucht wurden 14 Demonstranten teilweise schwer verletzt, als sie versuchten, über ein Geländer zu flüchten. Später fand die Polizei 41 schwarze Sturmhauben, 38 Steine, drei Stahlseile, zwei Hämmer, einen Feuerlöscher und eine Zwille.

Das Vorgehen der Polizei löste eine gesellschaftliche Debatte um Polizeigewalt aus: Gingen die Einsatzkräfte zu hart vor? In einem Polizeivideo ist zu sehen, wie ein Beamter einen Demonstranten im Vorbeigehen unvermittelt schlägt.