Wie wird man Barkeeper?

Barkeeperin oder Barkeeper ist in Deutschland kein offiziell anerkannter Lehrberuf. Das heißt, jede und jeder kann ohne Ausbildung den Job ausüben. Aber: Die Bar ist Teil der dreijährigen Ausbildung zur Hotel- oder Restaurantfachfrau (Mixology I). Nach einer solchen Ausbildung oder mehrjähriger Berufserfahrung an der Bar besteht zudem die Möglichkeit, ein von der Industrie- und Handelskammer staatlich anerkannter "Barmixer" oder "Barmeister" zu werden (Mixology II). Solche kostenpflichtigen Weiterbildungskurse bieten die Barschulen in Rostock und in München an.

Das Gehalt fällt je nach Betrieb und Qualifikation unterschiedlich aus. Monatlich liegt es bei 1.500 bis 3.000 Euro brutto. (Karrieresprung.de)