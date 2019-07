Konstantin und Jannik sind nicht die einzigen Bargeldsammler:



Laut einer Umfrage der Postbank verwahren sieben Prozent der Deutschen Geld zu Hause. Fast jeder zehnte Befragte zwischen 16 und 29 Jahren habe 1000 Euro und mehr zu Hause. (FAZ)



Eine andere Umfrage der Deutschen Bundesbank zeigt, dass 88 Prozent der Deutschen auch in Zukunft mit Bargeld bezahlen wollen. In Schweden hingegen wird fast nur noch online, mit Kreditkarten oder Bezahl-Apps bezahlt. Sogar in Kirchen wird die Kollekte bargeldlos entgegen genommen (SPIEGEL ONLINE). Warum sträuben sich die Deutschen so gegen die Abschaffung des Bargelds?

In den beiden Ländern gebe es unterschiedliche Geldkulturen, so Kraemer, der Experte von der Uni Graz. Typisch für die schwedische Gesellschaft sei ein Grundvertrauen in den Staat, die Banken und das Finanzsystem. "Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man dort voll transparent auch gegenüber der staatlichen Ordnung bezahlt. In Deutschland, Österreich und Südeuropa gibt es viel mehr Misstrauen", sagt er. Dort schätzten es viel mehr Menschen, unabhängig von Banken über Geld direkt zu verfügen.

Stark zugenommen haben aber auch bargeldlose Transaktionen. Google und Apple bieten inzwischen Bezahldienste fürs Smartphone. Dass wir in ferner Zukunft alles damit bezahlen, glaubt Kraemer nicht. Das Problem: Würden die Deutschen nur noch mit Apple Pay bezahlen, machten sie sich komplett abhängig von diesem Unternehmen. Bei einer Krise von Apple, könne vielleicht nicht mehr bezahlt werden.



Kraemers Vision: In Zukunft solle jeder das Recht haben, ein eigenes Konto bei der Zentralbank zu führen. Dieses digitale Geld wäre dann ebenso auf dem Smartphone abzurufen, aber es wäre sicherer gegenüber Bankenkrisen.