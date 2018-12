Worum es bei dem Streik ging:

Die Verkehrsgesellschaft EVG hatte ihre Mitglieder dazu aufgefordert, die Arbeit niederzulegen. In der EVG sind sowohl Teile des Zugpersonals als auch Mitarbeiter von Werkstätten und Stellwerken. Gemeinsam sind sie also sehr wichtig für den Bahnbetrieb. So wichtig, dass die Deutsche Bahn zwischen 5 und 9 Uhr aus Mangel an Personal den Fernverkehr komplett einstellen musste. Auch einige Regionalstrecken waren betroffen, genau wie Züge anderer Unternehmen.

Der Warnstreik war ein Zeichen der Gewerkschaft an die Deutsche Bahn und soll ihre Forderungen in den Tarif-Gesprächen unterstreichen. Denn die Gewerkschaft fordert mehr Geld für die rund 160.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn.