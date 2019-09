Ab April 2020 wird es geänderte Nachlasssätze geben, die wirst du dann ebenfalls hier finden.

3 Erst in Raten, dann den Rest auf einen Schlag

Wenn sich deine finanzielle Situation verbessert, kannst du deine Restschulden auch vorzeitig zurückzahlen.

Also du zahlst zum Beispiel das erste Jahr normal deine Raten. Dann bekommst du einen richtig gut bezahlten Job, verdienst plötzlich sehr viel mehr Geld. Paschke: "Dann kann es sich rechnerisch lohnen, innerhalb des Rückzahlungszeitraumes die restlichen Schulden auf einmal zurückzuzahlen." Denn der Nachlass aus Punkt 2 wird dann auf deine Restschulden angerechnet.

"Dazu kann man beim BVA einen Antrag auf 'Vorzeitige Rückzahlung' stellen. Die Antwort enthält dann den konkreten Zahlbetrag – nach Abzug des Nachlasses – und den spätesten Einzahlungstermin", erklärt Paschke. Oder man beantrage die Rückzahlung online bei BAföG-Online. Nach einer Authentifizierung über den Personalausweis bekommt man sofort ein Angebot.

Was, wenn ich nicht so gut verdiene, wenn die Bafög-Rückzahlung fällig wird?

Dann kannst du einen Antrag auf eine einjährige Freistellung von der Rückzahlung stellen. "Ab dem 1. September 2019 gilt ein Einkommensfreibetrag von 1225 Euro", erklärt Paschke. Wenn du also weniger als 1225 Euro anrechenbares Einkommen (von deinem Nettoeinkommen werden noch Pauschalbeträge abgezogen) im Monat verdienst, kannst du also ein Jahr schieben. (BVA)

Der Freibetrag verändert sich, wenn du Kinder hast, alleinerziehend bist, oder wenn du verheiratet bist und deine Ehefrau oder dein Ehemann noch studieren. Hier (BVA) findest du einige Rechenbeispiele für Freibeträge in verschiedenen Lebenssituationen.

Was, wenn ich in der Zeit, während ich das Bafög in Raten zurückzahle, arbeitslos werde?

Wenn sich deine finanzielle Situation verschlechtert, dann kannst du jederzeit einen Antrag auf Freistellung von der Rückzahlung stellen. Voraussetzungen sind die gleichen: Du musst weniger als 1225 Euro anrechenbares Einkommen im Monat haben.

Was, wenn ich zwar ganz in Ordnung verdiene, aber noch weitere Kredite neben dem Bafög zurückzahlen muss?

Wer sein Studium während der Regelstudienzeit nicht schafft oder wenn das Bafög alleine nicht ausreicht, nehmen viele Studierende Bildungskredite auf. Die müssen voll zurückgezahlt werden.

Für die Bafög-Rückzahlung ist es wichtig, was für einen Kredit du aufgenommen hast: "Wenn zusätzlich ein sogenanntes Bankdarlehen der KfW-Bank bezogen wurde, kann das zuerst abgetragen werden. Die Rückzahlung des Bafögs wird dann erst einmal ausgesetzt", erklärt Paschke. Aber: "Das gilt nur, wenn es um ein Bankdarlehen der KfW-Bank nach § 18c BaföG geht. Andere Kredite der KfW-Bank oder anderer Banken können nicht berücksichtigt werden."

Ich zahle aktuell mein Bafög zurück: Ändert sich jetzt mit der Reform etwas für mich?

Ja, du hast jetzt zwischen dem 1. September 2019 und dem 29. Februar 2020 die Wahl, ob du weiter nach dem alten System zurückzahlen möchtest, oder ob du zum neuen System wechselst. (Bafög.de)

Wenn du im alten System bleibst, ändert sich erst einmal nichts. Da sich aber ja im April 2020 die Tilgungsraten auf 390 Euro erhöhen, wirst du dann einen neuen Tilgungsplan bekommen.

Wählst du das "neue Recht", wird es komplizierter: Bis zum 31. August 2019 hattest du inklusive aller Freistellungen insgesamt 30 Jahre Zeit, dein Bafög zurückzuzahlen. Ab dem 1. September 2019 sind es nur noch 20 Jahre – inklusive aller Freistellungen. (Bafög.de)

Frau Paschke erklärt ein Beispiel: "Nehmen wir an, jemand lässt sich seit 18 Jahren zurecht von der Bafög-Rückzahlung freistellen: Nach altem Recht wären noch 12 Jahre Rückzahlungszeit vorhanden. Bei neuem Recht verblieben nur noch zwei Jahre bis zum Ablauf der 20 Jahre. Wenn dann zum Beispiel noch 10.0000 Euro zurückzuzahlen wären, würde die monatliche Rate auf 416 EUR erhöht werden, sodass die restlichen 10.000 Euro in 24 Monaten voll zurückgezahlt werden. Vorausgesetzt, derjenige verdient genug."

Wenn du aber noch immer zu wenig Geld verdienst, also dich weiterhin freistellen lässt, hat das neue Recht den Vorteil, dass dir nach 20 Jahren deine Restschulden erlassen werden können. Dazu gibt es aber bestimmte Voraussetzungen.



Für Neu-Bafög-Empfänger gelten mit der Reform andere Rückzahlungsregelungen:

Wer nach dem 1. September 2019 erstmals Bafög bezieht, zahlt generell nach dem "neuen Recht" zurück: Das Darlehen muss fünf Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer in 77 Monatsraten in Höhe von 130 Euro (also 390 Euro alle drei Monate, das wären 10.010 Euro) zurückgezahlt werden. (Bafög.de)

Wer später nicht so gut verdient und sich immer wieder freistellen lässt, dem werden nach 20 Jahren die Restschulden erlassen. Voraussetzung ist dabei, dass man in den 20 Jahren wirklich bemüht war, sein Darlehen zurückzuzahlen und mit dem BVA kooperiert hat: also zum Beispiel alle Freistellungsanträge rechtzeitig gestellt wurden, alle Unterlagen fristgerecht eingereicht und die zahlbaren Raten pünktlich gezahlt wurden (Bafög.de). Außerdem muss die Berechtigung auf eine Freistellung zukünftig genauer nachgewiesen werden, schlimmstenfalls bis zur Eidesstattlichen Versicherung (BVA).