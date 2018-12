Die vorgeschlagenen Änderungen seien ohnehin nur ein Teil der notwendigen Reformen in der Studienfinanzierung, heißt es in dem 12-Seiten-Papier des DGB. Was dringend entwickelt werden müsse, sei "eine schlüssige Gesamtarchitektur zur Finanzierung lebensbegleitenden Lernens, die die verschiedenen Förderinstrumente in ein transparentes Gesamtsystem zusammenführt".



Dieser Artikel ist zuerst auf SPIEGEL ONLINE erschienen.