Warum fordert der DGB die Reformen?

Der DGB betonte, das duale Ausbildungssystem in Deutschland sei ein Grund für die niedrige Jugendarbeitslosigkeit, müsse aber an vielen Stellen verbessert werden. "Sie muss jetzt fit gemacht werden, um auch in der zunehmend digitalen Wirtschaft zukunftsfähig zu bleiben. Deshalb ist es wichtig, die Ausbildung zu modernisieren", so Hannack.

Dies bestätigt auch eine neu veröffentlichte Studie des DGB zu den Arbeitsbedingungen der Azubis in Deutschland. Zwar gaben die meisten der Befragten hier an, mit ihrer Ausbildungsstelle zufrieden zu sein, viele klagten jedoch über regelmäßige Überstunden, Schichtarbeit ohne zusammenhängendes Wochenende und mangelnde Zeit für Prüfungsvorbereitungen.

Bei der Konzeption von Lehrplänen müsse auch auf aktuelle Umstände eingegangen werden: "Fragen der Digitalisierung, aber auch interkulturelle Kompetenzen gehören da auf den Lehrplan", erklärte die DGB-Vize.