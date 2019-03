Das ist exemplarisch für unsere Zeit. Junge Menschen gehen auf die Straße, organisieren über soziale Netzwerke beeindruckende Kampagnen. Aus der Politik ernten sie dafür aber herablassende oder gönnerhafte Antworten. Christian Lindners bevormundendes "Lasst das mal die Profis machen" in Richtung der "Fridays for Future"-Demos reiht sich in diese Kultur der Altersignoranz, die auch Voss vorlebt, nahtlos ein.

Memes und witzige Plakate zu gestalten, wird der jungen und zu Recht frustrierten Generation gegen diese Art von Taubheit nicht helfen.