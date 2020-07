Das wäre zur Überbrückung kein Problem für mich. Ich bin sehr flexibel, habe schon viele verschiedene Sachen gemacht. Nach dem Abitur versuchte ich sogar erst, ohne Ausbildung ins Berufsleben zu starten. Damals dachte ich, was auf einem Zettel steht, sagt wenig darüber aus, was eine Person wirklich kann. So empfinde ich das auch heute noch manchmal: In meiner Azubiklasse sind einige Leute, die dürfte man eigentlich nicht an elektrischen Anlagen arbeiten lassen, aber sie werden trotzdem durch die Prüfung kommen.