So geht es auch Nicolai, dem Ingenieursstudenten von der RWTH Aachen. "Bei einem Auslandssemester ist mir am wichtigsten, Menschen aus verschiedenen Ländern, mit einem anderen Hintergrund und einer anderen Kultur kennenzulernen", sagt er. Das würde ihm bei einem Auslandssemester von zuhause fehlen – auch in der Blended-Mobility-Variante. "Ich will mir in Porto einen richtigen Erasmus-Freundeskreis aufbauen, deshalb will ich nicht erst später nachkommen."

Wer sich wie Nicolai dazu entscheidet, seine Auslandszeit durchzuziehen, muss zurzeit starke Nerven beweisen. Ein Auslandssemester in Corona-Zeiten zu planen, das bedeutet vor allem Unsicherheit: Selbst, wenn die Lage in meinem Zielland heute noch entspannt ist, gilt das auch in einer Woche noch? Werde ich überhaupt eine gute Zeit haben, wenn ich auch in Spanien nur online studieren kann? Und was mache ich, wenn ich tatsächlich nicht ins Ausland kann, aber hier schon meine Wohnung gekündigt habe?

"Zwischendurch fiel es mir echt schwer, mir vorzustellen, dass ich in wenigen Wochen in Porto sein soll", sagt Nicolai. Und selbst, wenn er nun an seinem Plan festhält, versucht er, seine Erwartungen bewusst herunterzuschrauben. Ein Semester voller Partys und Ausflüge wird es wohl auf keinen Fall.

Doch je näher der Semesterstart im September rückt, desto optimistischer wird er. Und das hat, ironischerweise, mit der nervenaufreibenden Wohnungssuche in Porto zu tun. "Seit ein bis zwei Wochen sehe ich, dass mehr Bewegung in die Facebook-Gruppe kommt und immer mehr Leute dort nach Wohnungen suchen", sagt Nicolai, "das beflügelt mich richtig. Weil es mir zeigt: Es wird doch nicht so sein, dass ich dort ganz alleine bin."