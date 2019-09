"Gebäudereiniger ist nicht jedermanns Traumjob, das weiß ich. Aber man hat viele Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man sich reinhängt. Meine Mutter arbeitet im gleichen Unternehmen wie ich, so konnte ich vorher schon ein paar Infos einholen.

Bei uns gibt es viele, die ganz einfach angefangen haben und jetzt schon Bereichsleiter sind. Man kann später als Desinfektor und Hygieneassistent arbeiten, einen Kletterschein machen oder sogar seinen eigenen Betrieb gründen. Das macht dann richtig Spaß. Und man gewöhnt sich auch daran, wenn es sein muss, ab und zu mal eine Toilette zu schrubben. Aber das ist nicht der Hauptteil unserer Arbeit.

Meine Ausbildungsklasse bestand anfangs aus 26 Schülern, mittlerweile sind wir nur noch zwölf oder 13. Es gab einige, die ihre Probezeit nicht bestanden haben, aber eigentlich Spaß an dem Beruf hatten. Die waren nur zu faul und sind oft zu spät oder einfach gar nicht gekommen.

Spannend an unserem Job ist, dass wir an Orte kommen, an die nicht jeder gelangt. Das ist zum Beispiel bei der Industriereinigung so. Wir arbeiten dann in sonst abgesperrten und gesicherten Bereichen. Das fühlt sich sehr exklusiv an.

Die Ausbildung zum Gebäudereiniger ist ohnehin sehr vielfältig. Du lernst Dinge aus vielen Bereichen und kannst dich dann spezialisieren. Wir befassen uns zum Beispiel mit der Zusammensetzung von Böden und Farben. Ein Maler weiß, wie man eine Farbe am besten aufträgt – und wir setzen uns damit auseinander, wie man sie wieder wegkriegt. Es geht eben bei Weitem nicht nur darum, Toiletten zu putzen.

Grundsätzlich müsste unser Job einfach mehr beworben werden. Der Fokus sollte ein bisschen mehr auf dem Handwerk an sich liegen. Vielleicht sollten sogar mal Leute zur Aufklärung in die Schulen gehen."