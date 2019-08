"Ich arbeite bei einem Zulieferer in der Luftfahrttechnik, der Flugzeugteile herstellt. Besonders spannend finde ich, dass wir in der Ausbildung neben der Konstruktion und der Mechanik auch die physikalischen Abläufe kennenlernen: Wie kann so ein richtig schweres Ding wie ein Flugzeug fliegen? Natürlich hätte ich das auch studieren können, aber das ist nicht so meins: Ich möchte lieber etwas Praktisches erschaffen statt irgendwelchen Theorie-Vorlesungen zuzuhören.

Vorurteilen, weil ich eine Frau bin, begegne ich so gut wie nie. Es ist schon mal vorgekommen, dass ein älterer Kollege mir ungefragt schwere Teile abnehmen wollte, aber dann antworte ich schnell: "Nee, danke, geht schon." In der Berufsschule habe ich sogar das Gefühl, dass die Lehrer sich über mehr Mädchen in der Klasse freuen.

Ich habe keine Angst, mir die Nägel abzubrechen – oder was auch immer manche Männer über Frauen im Handwerk denken könnten. Und ganz wichtig: Ich warte nicht darauf, dass man mich um etwas bittet, sondern packe gleich mit an. So gibt es gar nicht erst den Versuch, mich gesondert zu behandeln. Aber ich weiß, dass ich, wenn es mal nicht anders geht, ruhig Schwäche zeigen kann, ohne dafür verurteilt zu werden.

Trotzdem bin ich als Frau in meinem Beruf noch in der Minderheit. Junge Mädchen kommen meiner Erfahrung nach schon in der Schule und im Elternhaus nicht so oft mit Technik und handwerklichen Arbeiten in Kontakt. Also woher sollen sie wissen, ob ihnen das Spaß macht?

Außerdem wird das Handwerk mit schwerer Arbeit in Verbindung gebracht und hat den Ruf dreckig zu sein. Ein Vorurteil, denn das ist bei uns zum Beispiel nicht der Fall: Zum einen arbeiten wir mit leichten Metallen, hauptsächlich Aluminium und Titan, denn das Flugzeug soll am Ende ja möglichst leicht sein. Außerdem mit feinen, sensiblen Bauteilen, weshalb unser Arbeitsplatz immer sauber und aufgeräumt sein muss."