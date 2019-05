Conny Haß (24) ist Trainee im Bereich "Finance" bei Coca-Cola European Partners Deutschland.

"Mit der Einladung zum Assessment Center kam auch die erste Aufgabe: eine fünfminütige Präsentation vorzubereiten, bei der ich begründen sollte, wieso ich mich auf das Trainee-Programm bei Coca-Cola beworben habe. Ein paar Leitfragen waren bei der Aufgabenstellung auch mit dabei, wie 'Worauf sind Sie besonders stolz in ihrem privaten oder Berufsleben?' Ich habe in der Präsentation dann damit angefangen zu erzählen, wo ich aufgewachsen bin und habe mich ansonsten auf das konzentriert, was nicht so ausführlich im Lebenslauf steht – Nebentätigkeiten zum Beispiel.