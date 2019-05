In der ehemaligen Abstellkammer hat Rheingans jetzt sein Büro eingerichtet. Bescheiden sei er, doch es klingt anders. Er sitze jetzt neben der Personalchefin von Siemens auf der Bühne – "verrückt". Am Vortag besuchte er noch den Bürgermeister im Rathaus. In einem Artikel werde er in einem Atemzug mit Steve Jobs genannt – "da bin ich kurz rot geworden". Außerdem hat Rheingans eine Vision: "Wir retten den deutschen Mittelstand."



Und deshalb will er bald Workshops anbieten – seine Ideen weitergeben, Unternehmer und Chefs in mehr Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung schulen. Nicht jeder Kunde oder jede Kundin solle einen Fünf-Stunden-Tag einführen, das Ergebnis sei offen.



Noch gebe es nur einen Nachahmer in Deutschland, sagt Rheingans. Ein kleines Reiseunternehmen aus Steinhagen – auch in Ostwestfalen – habe jetzt sein Konzept kopiert. Sonst niemand? "Ein Kulturwandel braucht Zeit", sagt Rheingans. "Die Chefs und auch Arbeitnehmer sind doch ganz anders sozialisiert. Wir sind mit Digitalisierung und Smartphones groß geworden, jeder ist ständig erreichbar und könnte rund um die Uhr arbeiten."



In Schweden scheiterte vor zwei Jahren ein ähnlicher Versuch. In einem Altenheim in Göteborg wollten die Verantwortlichen einen Sechs-Stunden-Tag bei gleicher Bezahlung einführen. Am Ende das ernüchternde Ergebnis: Es ist zu teuer.



Auch der Berliner Kondom- und Hygieneartikel-Hersteller Einhorn will die Arbeitswelt verändern – mit einem anderen Ansatz. Dort dürfen Mitarbeiter so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen; verdienen so viel, wie sie untereinander absprechen; es gibt kaum Hierarchien, Lösungen müssen gemeinschaftlich erarbeitet werden (SPIEGEL ONLINE). Ist das nicht das wirklich revolutionäre Konzept? Und in Bielefeld ist es ein Rückschritt zum Stechuhr-Zeitalter? "Ja, das ist Old Economy, voll", gibt Rheingans zu.



Aber das beste Beispiel dafür, dass ein Zwölf-Stunden-Tag auf Dauer nicht gut ist, sei er. Sein Team zwingt er dazu, pünktlich zu gehen, sich selbst zur Ausbeutung. Feierabend macht er um zehn Uhr abends, wenn er das letzte Mal auf Presseanfragen antwortet. Seine Mitarbeiter sagen über ihn, dass er oft schwer zu greifen sei – kein Wunder bei einem Terminkalender, der aussieht wie ein buntes Tetrisspiel.



Die einzelnen Bausteine setzt Janine Kunz zusammen, die Rheingans assistiert und sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. "Alles, womit er nicht direkt etwas anfangen kann, landet bei mir." Und das dann auch mal nach Feierabend oder am Wochenende, verrät sie beim Spaziergang mit ihrem fast einjährigen Sohn Lias.