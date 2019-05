Grün

"Was Sie hier tun, ist nicht genug" - wie eine 18-Jährige VW die Meinung sagt

Hauptversammlungen von großen Unternehmen sind mal mehr und mal weniger spannende Angelegenheiten. Die Veranstaltung von VW am Dienstag in Berlin gehörte defintiv zu den spannenderen - und das lag an der wütenden Rede der 18-jährigen Clara Mayer.

Bei einer Hauptversammlung werden traditionell die Aktionäre über Pläne des Unternehmens informiert und bekommen die Gelegenheit, sich auch selbst zur Unternehmenspolitik zu äußern. Clara Mayer von "Fridays for Future" hielt vor den Volkswagen-Konzernchefs und Aktionären eine Rede, in der sie das Unternehmen scharf kritisierte und die Vorstände an ihre Verantwortung erinnert. Die Ansprache wird gerade vielfach geteilt und diskutiert, allein das Video in dem Tweet, in dem das ZDF einen Ausschnitt aus der Rede zeigt, wurde schon etwa 21. 000 Mal aufgerufen.

Wir haben mit Clara gesprochen.

Die Möglichkeit, auf der Hauptversammlung von Volkswagen zu sprechen, hat Clara vom "Dachverband Kritische Aktionäre" erhalten, wie uns Markus Dufner vom Verband bestätigt. Wenn Aktionäre selbst nicht an den Versammlungen ihrer Unternehmen teilnehmen können, dann können sie sich vom Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre vertreten lassen. Mit einem solchen Platz hat der Verband Clara ihre Redemöglichkeit gegeben.

"Ich habe erst einen Tag vor der Hauptversammlung überhaupt von der Möglichkeit erfahren, dort zu reden", erzählt Clara. "Wir haben bei 'Fridays for Future' eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns organisieren, und da schrieb jemand von der Versammlung und fragte, ob jemand da reden möchte." Sie habe dann bis in die Nacht an ihrer Rede gearbeitet. "Ich habe bis fünf Minuten vorher noch die Rede finalisiert." Der Auftritt war ihr wichtig:

"Ich wollte unbedingt die Möglichkeit nutzen, da zu reden. Die Umweltskandale in der Automobilindustrie zeigen einfach, wie dreist diese Unternehmen sind."

Worum ging es in der Rede?

Clara betont, dass die junge Generation nichts für die Klimakrise kann. Und dass die "Lobeshymnen" der Konzernchefs verfrüht sind: