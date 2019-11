Marlyn ist nicht nur aufgeregt, wie ihre erste Stelle in der Anästhesie wohl sein wird. Sie muss auch zum ersten Mal einen richtigen Arbeitsvertrag unterschreiben – mit vielen kleingedruckten Details. "Im Studium haben wir dazu gar nichts gelernt", sagt Marlyn. "Wir helfen uns in der Freundesgruppe weiter und erzählen uns, was man alles erledigen muss."

Wie Marlyn stehen viele Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen vor der Herausforderung, ihre Arbeitsverträge richtig zu verstehen, ihre Rechte und Pflichten zu kennen. Häufig unterschreiben sie einfach vor lauter Freude, dass es jetzt endlich losgehen kann. Dabei gibt es einiges zu beachten.