Was ist mit meinen Ersparnissen, wenn ich ALG II bekomme?

Wer zu viele Ersparnisse hat, muss die erst "aufbrauchen", bis er oder sie ALG II bekommen kann.

"Es gibt Freibeträge", erklärt die Sprecherin. Pro Lebensjahr darfst du 150 Euro angespart haben und es werden Freibeträge für die Altersvorsorge, also mögliche Rentenverträge, und ein Pauschbetrag von 750 Euro für notwendige Anschaffungen gewährt.

Sie rechnet vor: Wenn du zum Beispiel 26 Jahre alt bist, darfst du 26 Mal 150 Euro, also 3900 Euro Ersparnisse angesammelt haben, plus 750 Euro Pauschbetrag für Anschaffungen. Also insgesamt 4650 Euro. "Vermögen, das darüber hinaus geht, muss erst verbraucht werden, bevor Arbeitslosengeld II gezahlt werden kann."

Bleibe ich krankenversichert?

Wenn du ALG II beziehst, zahlt das Jobcenter deine Krankenversicherung. Wenn aber nicht, musst du dich selbst versichern.