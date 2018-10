Ich bin generell ein Kumpeltyp und habe viele männliche Freunde, weshalb ich kein Problem mit dem schroffen Ton habe, der meist in der Werkstatt herrscht.

Neben meinem Beruf als Schreinerin bin ich Sängerin und Gitarristin in der Kölsch-Pop-Rock-Band "Pläsier", wo ich natürlich ganz anders auftrete: Auf der Bühne bin ich gestylt und sexy.

Privat verbringe ich viel Zeit mit meinem Pferd und bin in der Natur. Also habe ich eigentlich drei Rollen in meinem Leben, in denen ich zu 100 Prozent Eva bin – und die mich als Menschen ausmachen.

Philip, 25, Unternehmensberater