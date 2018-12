"Unfälle, Brände, Verletzungen gibt es natürlich auch am Wochenende. Deshalb arbeiten wir in Wechselschichten 24/7. Ich muss nicht jedes Wochenende ran und bekomme meine zwei Tage unter der Woche frei. Die brauche ich auch. Man merkt die Wochenenddienste körperlich. Immer bereit zu sein, jeden Moment kann es losgehen – so eine Anspannung schlaucht.

An einem von drei Wochenenden muss ich Freitag und Sonntag arbeiten. Den ganzen Tag – auch nachts. Ich habe zwar den Samstag frei, trotzdem sind es insgesamt 48 Stunden Arbeit an nur einem Wochenende. Nach so einer Schicht brauche ich immer einer Weile, um wieder in den Alltag reinzukommen.

Die Zeit zur Erholung nehme ich mir auch. Ich schlafe aus und treffe mich mit Freunden. Es bringt mir nichts, wenn ich nach zwei Tagen wieder zur Arbeit gehe und in den Seilen hänge. Aber das macht mir nichts. Es gibt ja auch Wochenend- und Nachtzuschläge.

Mit meinen Freunden bin ich immer noch in Kontakt und auch mit meiner Freundin läuft es gut. Sie ist auch im Schichtdienst und kommt aus derselben Branche. Klar, manchmal würde ich gerne auf ein Konzert gehen, das geht nicht immer. Dafür kann ich unter der Woche mal entspannt Behördengänge erledigen oder einkaufen, wenn wenig los ist.

Insgesamt muss ich sagen: Ich arbeite eigentlich gerne am Wochenende. Letztendlich ist das einfach eine Sache der Gewohnheit."

Wiebke, 23, arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin in Hamburg.