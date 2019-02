Wir haben uns bei Amazon, ehemaligen Offizieren und der Gewerkschaft umgehört: Was steckt hinter der Stellenanzeige?

Markus Neumayer, 42, ist ehemaliger Offizier, studierte an der Münchener Bundeswehr-Universität Wirtschafts- und Organisationswissenschaften und arbeitete später bei den Streitkräften im Bereich Logistik. Jetzt steht er oft bei Amazon am Band und wacht über die Abläufe am Standort Rheinberg in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeit mit schwerem Gerät tauschte er gegen Päckchen mit Büchern, CDs und Kleidung.

Amazon sucht Mitarbeiter, die Befehle umsetzen. Problem, Lösung, handeln – der Prime-Kunde will schließlich spätestens am nächsten Morgen sein Paket in Empfang nehmen. Und Amazon hält Soldatinnen und Soldaten dafür anscheinend besonders geeignet.