Pathos statt Inhalt: Ich habe mich durch alle 40 Europawahl-Spots gequält

Die Europawahl läuft, am Sonntag werden auch die deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewählt. Da es dort anders als im Bundestag seit 2014 keine Fünf-Prozent-Hürde gibt, kann jede noch so kleine Gruppierung einen oder mehrere Sitze in Straßburg ergattern – solange sie genug Wählerinnen und Wähler von sich überzeugt. Kein Wunder also, dass sich selbst Kleinstparteien im Wahlkampf ins Zeug legen und eigene Werbespots produziert haben.

Ich checke alle 40 Spots* – insgesamt eine Stunde Wahlwerbung.

Los geht's. Ich starte mit den Großen: Union und SPD. Bei der Europawahl 2014 holten sie in Deutschland zusammen mehr als 60 Prozent der Wählerinnen- und Wählerstimmen. Was haben die beiden Volksparteien 2019 zu bieten? Da sie die größten Etats aller deutschen Parteien haben, sollten die nötigen Mittel für richtig gute Werbespots vorhanden sein.

Klick, das erste Video: Mich lächeln Menschen im Rentenalter an. Aha, denke ich, die CDU versucht also nicht mal zu verbergen, dass 63,7 Prozent ihrer Wählerschaft bei der vergangenen Bundestagswahl über 60 Jahre alt war (Bundeswahlleiter). Warum sollten sie sich nun also bei der Europawahl um diese jungen Leute bemühen? Als nachwachsende Generationen sind sie ja nur die Zukunft – um die es in dem Clip übrigens geht. Die Zukunftsvision der CDU beinhaltet allerdings nur schwammige Floskeln: Wohlstand, Sicherheit, Frieden und "gute Jobs". Was auch immer das heißen mag.

Ich muss an den Wahlwerbespot von Die Partei denken und finde deren Satire-Forderung, Menschen über 60 Jahren von der Wahl auszuschließen, plötzlich gar nicht mehr so schlecht.