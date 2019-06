Fühlen

Papa lief zum Weinen immer weg: Wie Anil lernte, ein richtiger Mann zu sein

Es ist Spätsommer 2006 in Mittelhessen. Die Welt ist zu Gast bei Freunden und verfolgt gespannt die Fußball-WM, während ich das erste Mal in meinem Leben umziehe. Wie so oft werde ich dazugerufen, um meinem Vater dabei zu helfen, irgendetwas zusammenzubauen, dieses Mal einen neuen Schrank, den wir auf dem Flohmarkt gekauft haben.



"So, jetzt versuch du es mal", fordert mich mein Vater erwartungsvoll auf. Ich soll irgendwelche Schrauben in den Schrank drehen, und dabei darauf achten, dass nicht alles zusammenfällt. Nach dem vierten Versuch gebe ich ernüchtert auf, mein Vater schäumt vor Wut und sagt: "So etwas musst du als Mann können, sonst respektiert dich keiner. Und jetzt geh weg, dich kann ich hier sowieso nicht gebrauchen!"



Ich drehe mich um, laufe die Treppen runter und suche meine Mutter, ich weine. Ich möchte umarmt werden, sie tröstet mich mit den Worten: "Du kennst deinen Vater."



Ja, ich kenne meinen Vater. Sein Bild von Männlichkeit hat meines geprägt. Ich merke das noch immer in ganz gewöhnlichen Alltagssituationen.

Zum Beispiel, wenn ich in Berlin in meinem Lieblingscafé am Kottbusser Tor sitze. Die Sonne scheint für Anfang Mai besonders hell auf die grauen Kreuzberger Betonfassaden. Ich bestelle wie gewöhnlich einen großen Schwarztee, nehme voller Vorfreude einen Schluck, setze die Tasse schnell wieder ab und greife panisch nach der Wasserflasche, die immer griffbereit in meinem Rucksack liegt.



Eigentlich weiß ich, dass der Tee immer zu heiß ist, wenn ich ihn bekomme und ich kurz warten sollte, bevor ich ihn trinke. Aber der Drang war auch diesmal zu groß. Ich wollte ihn trinken, wie man ihn trinkt: heiß, schnell und ungekühlt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne Gefühle oder Irritation zu zeigen. So kannte ich das, so wurde es mir beigebracht - von einer Gesellschaft, die auf starre Männlichkeit fixiert ist.