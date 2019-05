Was können Lehrer oder Eltern im Millennial-Alter tun, um zu vermeiden, dass die alten Geschlechterklischees in den Köpfen der Kinder heranwachsen?

Eltern sollten ihre Kinder und deren Fähigkeiten ernst nehmen. Ihnen glauben, wenn sie sagen, dass ihnen etwas Spaß macht oder dass sie gut in etwas sind – egal, welches Geschlecht das Kind hat.

Und Lehrer sollten gute Vorbilder sein. Das finde ich an den "AlgoKids"-Lehrern so toll: In den meisten Fällen hatten sie in der Schule kein Informatik. Sie müssen das Fach also selbst von vorne lernen.

Gleichzeitig sind die meisten Lehrenden an Grundschulen weiblich. So können also die Kinder sehen, dass ihre Lehrerinnen freiwillig das vermeintlich männliche Fach lernen – und das prägt ja vielleicht ihr späteres Bild der Informatik.