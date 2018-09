Der norwegische Ölfonds hält Aktien von mehr als 9000 Unternehmen und eine ebenfalls enorme Anzahl von Anleihen. Um als Privatperson ähnlich breit zu streuen wie der norwegische Staatsfonds empfehlen sich Anleihen- und Aktien-ETFs auf bestimmte Indizes.



Diese sollten so ausgewählt werden, dass die ganze Welt abgedeckt wird und weder Schwellenländer, noch die Aktien kleinerer Unternehmen, so genannte Small Caps, vernachlässigt werden. Wer ganz wenig Geld investieren möchte, startet damit, für den Aktienpart lediglich in einen ETF, etwa auf den – Achtung, nun kommen viele Abkürzungen, aber da müssen wir durch – MSCI ACWI zu investieren.



ACWI steht hier für All Country World Index. Der enthält, anders als der MSCI World, was er verspricht. Denn berücksichtigt werden beim MSCI ACWI auch aufstrebende Schwellenländer wie Indien oder China. Wenn nun noch die drei Buchstaben IMI angehangen werden, sind auch Small Cape inbegriffen und SRI beschränkt sich auf relativ nachhaltige Unternehmen.

Längerfristig sollten jedoch mehrere ETF gewählt werden. Wie bei deren Auswahl möglichst ethisch vorgegangen werden kann und was das bedeutet, erkläre ich im vierten Teil dieser Serie.