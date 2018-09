Beim Spekulieren mit Aktien sind die meisten Deutschen nicht besonders erfolgreich. Mir ging es lange genauso – bis ich erkannte, dass das vor allem psychologische Gründe hat. Wer die allzu menschlichen Fehler kennt, die dem Börsenerfolg häufig im Weg stehen, dem fällt es leichter, langfristig viel Geld zu verdienen.

Bisher folgen nur wenige Kleinanleger der einfachen wie logischen und erfolgsversprechenden Strategie des norwegischen Ölfonds, die ich in dieser kleinen Serie bereits an anderer Stelle erklärt habe.

Stattdessen setzen sie lieber auf "Geheimtipps" oder hören auf ihr Bauchgefühl, weil sie auf eine noch viel höhere Rendite hoffen – und scheitern. Am Ende bekommen sie eine mickrige Jahresrendite und tragen dabei ein hohes Risiko. So berichtete das Wirtschaftsmagazin Capital, dass deutsche Anleger in den Jahren 1999 bis 2016 mit Aktien eine Rendite von minus 0,2 Prozent erzielt haben – der norwegische Ölfonds kam in einem ähnlichen Zeitraum auf rund 6 Prozent pro Jahr.

Während der durchschnittliche deutsche Aktionär also jedes Jahr Geld verloren hat, legte das Vermögen dessen, der dem Ölfonds folgte, kräftig zu. Das kannst auch du erreichen!