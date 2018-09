"Ich habe doch gar keine Möglichkeiten, nachhaltig zu handeln", "Welchen Unterschied kann ein Einzelner schon machen?", diese Sätze sagen sich leicht dahin. Sowieso sind am Klimawandel, an genereller Umweltverschmutzung, niedrigen Löhnen und Steuervermeidungsstrategien eigentlich immer andere Schuld.



Verbraucher schimpfen auf die Politik und die Großkonzerne, die wiederum den Wettbewerb und eben die Nachfrage der Verbraucher dafür verantwortlich machen, dass sie nicht umweltfreundlicher produzieren, fairer Steuern zahlen und bessere Sozialstandards bieten können. Mittendrin stehen die Aktionäre, die sowohl Unternehmer als auch Verbraucher sind, also auf beiden Seiten stehen.