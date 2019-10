Dass Bernd Luckes Rückkehr als Dozent an die Uni Hamburg kein leichtes Unterfangen werden würde, hatte sich schon bei seiner ersten geplanten Vorlesung in der vergangenen Woche gezeigt. Proteste hatten dazu geführt, dass Lucke seinen Unterricht nicht halten konnte (bento). An diesem Mittwoch sollte es nun inhaltlich losgehen. Dafür hatte die Universität einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt und die Vorlesung in einen kleineren Hörsaal verlegt.