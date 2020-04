Phillip Syvarth: Ich habe über die Repräsentation von Subkulturen in den Medien geschrieben und dafür den Podcast "Kinky Köln" gestartet. In drei Folgen spreche ich mit Akteuren der Kölner Fetischszene: dem Inhaber eines Fetischshops über Vorlieben für Leder oder Fesseln, einem Petplayer über Hund-Herrchen-Rollenspiele und einem Podcaster über Sneaker- und Sockenfetische. Die Podcast-Folgen kann man zum Beispiel bei iTunes oder Spotify hören, in der Arbeit selbst analysiere ich die Gespräche.

bento: Was wolltest du herausfinden?

Phillip: Ich bin Teil der LGBTQ-Community und weiß, wie es ist, einer Gruppe anzugehören, die zwar mehr Rechte hat als vor 100 Jahren, aber immer noch diskriminiert wird. So ähnlich ist das bei Mitgliedern der Fetischszene auch: Die Weltgesundheitsorganisation WHO klassifiziert sie als Menschen mit gestörter Sexualpräferenz. In den Medien sind sie oft unterrepräsentiert oder werden falsch dargestellt. Über die "Fifty Shades of Grey"-Bücher und -Filme zum Beispiel wurde meiner Ansicht nach sehr aufgeregt berichtet. Das hat dazu geführt, dass niemand mehr zugeben wollte, dass er oder sie die Bücher gelesen hat – und die Fetischszene skandalisiert wurde. Ich habe mich gefragt, wie Mitglieder dieser Szene besser repräsentiert werden können.