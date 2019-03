Aber privat bleibt die Frage nach der Abiturnote auf dem Ranking der Top-Smalltalk-Themen unter Kollegen und Freunden im Mittelfeld.

Nicht ganz so beliebt wie der nächste Urlaub, aber beliebter als die Ex-Beziehungen.

Dabei sind die Rückschlüsse von der Abiturnote auf den Charakter so wackelig wie Käsekuchenteig im Rohzustand.

Was sagt das über einen Menschen aus? Drei Jahre in der Oberstufe paukt man mit dem Nachhilfelehrer für eine bessere Mathenote, dann der Blackout in der mündlichen Prüfung. Oder die vermeintlich große Liebe war in der Jahrgangsstufe 13 einfach wichtiger als noch einmal für die Biologie-Prüfung die Photosynthese durchzugehen.