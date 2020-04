"Seit ich vor vier Jahren auf dem Abschlussball meiner Schwester war, fiebere ich meinem eigenen entgegen. Ich hatte schon alles geplant: Im Dezember war ich mit meinem Freund in einem Geschäft für Ballkleider in Düsseldorf und entdeckte ein wunderschönes Kleid – in Petrol, mit Spitze und glitzernden Details. Ich konnte es blocken, das bedeutet, dass kein anderes Mädchen aus meiner Schule das gleiche Kleid in dem Laden kaufen kann. Ich hatte auch schon einen Friseurtermin ausgemacht, auf meinem Handy habe ich Bilder von Hochsteckfrisuren gespeichert.

Im Planungskomitee für den Abiball war ich für Deko und Fotografie zuständig. Die Fotografin hatte ich schon organisiert. Und ich hatte die Idee, eine Fotowand aus Rosen aufzubauen, für Erinnerungsfotos mit Freunden und Familie. Mit einigen meiner Freundinnen bin ich seit 13 Jahren in einer Klasse. Ich hatte mich so darauf gefreut, mit ihnen auf den Erfolg und unsere gemeinsame Zeit anzustoßen, bevor wir fürs Studium oder für Freiwilligendienste in unterschiedliche Städte ziehen. Und ich hatte meinem Opa versprochen, mit ihm zu einem Schlager Discofox zu tanzen. Der Ball wäre am 19. Juni, wahrscheinlich wird daraus nichts. Aber noch will ich die Hoffnung nicht aufgeben."