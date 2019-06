Gerechtigkeit

Warum "Students for Future" erst Christian Lindners Vortrag stürmten – und dann nicht mit ihm reden wollten

Eigentlich wollte FDP-Chef Christian Lindner am Dienstagabend bei seinem Besuch an der Universität Leipzig über das Thema "Westliche Werte unter Druck? Die neue Systemfrage" referieren. Doch die Veranstaltung verlief zunächst anders: Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays For Future" nutzten die Bühne, um Lindner für seine Klima-Politik zu kritisieren. Nun kursiert ein Video der Aktion im Netz – und die Protestierenden ernten in den Kommentaren dazu nicht nur Applaus.

Rund 30 Aktivistinnen stürmten das Podium, als Christian Lindner gerade seinen Vortrag beginnen wollte. Sie legten sie sich zu einem sogenannten "Die-in" auf den Boden – dabei tun Protestierende, als seien sie tot, um auf die lebensbedrohliche Gefahr des Klimawandels hinzuweisen.