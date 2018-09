Today

Köln will gegen rücksichtslose Fahrradfahrer vorgehen – und viele lachen

Wer die neue Kampagne der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) sieht, der kann gar nicht anders, als sich zu fragen, wie diese Videos wohl entstanden sind. Mögliches Szenario: Da saß eine Runde zusammen. Die brainstormte darüber, was in einer erfolgreichen Videokampagne zur Fahrradmitnahme in der Straßenbahn auf keinen Fall fehlen darf – Fahrräder natürlich. Aber was wäre bestimmt sehr lustig? Sprechende Fahrräder. Nein, noch besser: Fahrräder, die Kölsch sprechen!

Wie auch immer der Entstehungsprozess ablief: Vor einer knappen Woche begann die KVB damit, die Ergebnisse auf ihren Social Media Kanälen zu präsentieren. Drei Videos, in denen Fahrräder sprechen.



Die kurzen Clips sollen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dafür sensibilisieren, dass es nicht immer sinnvoll ist, sein Rad in der Straßenbahn mitzunehmen. Die Videos gefallen nicht jedem, in den Kommentarspalten wird heftig diskutiert.