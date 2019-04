Weil Ihr sicher keine Millionen Waffeln backen werdet, haben wir in unserem Waffeleisen-Test Kompromisse gemacht. Grauguss-Eisen sind so teuer, dass sie sich die wenigsten leisten werden (es sei denn, Ihr wollt ins Waffel-Business einsteigen). Wir haben uns also für fünf alltagstaugliche Geräte entschieden, allesamt mit Antihaftbeschichtung. Und deutlich günstiger. Kriterien waren neben Preis und Beschichtung außerdem die Zeit zum Aufheizen, zum Backen, die Reinigung, die Maximaltemperatur und die Performance unter hoher Belastung.

Unser wichtigstes Kriterium war aber eines, auf das in den allerwenigsten Tests Wert gelegt wird. Wie heiß wird der Gehäusedeckel? Waffelbacken macht mit Kindern nun mal am meisten Spaß – und wer will die in die Notaufnahme schicken müssen, weil sie sich die Finger verbrannt haben?