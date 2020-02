Wer sich stets in einem Umkreis von zwei Kilometern aufhält und seine Komfortzone erst dann verlässt, wenn Dating-Apps wie Happn oder Tinder dich dazu bewegen, deinen Horizont zu erweitern, dem sage ich: Du verpasst nicht nur sehr viele schöne Dinge, sondern auch das beste Fischbrötchen der Welt!

Dieses findest du nämlich im Alten Land am Fährenanleger Lühr. Es ist gleich der erste Foodwagen rechts, wenn du vom Wasser her aus kommst. Das besondere hier, es mag vielleicht meine russische Vorliebe sein, ist der Knoblauch in der Soße. Habt ihr schon einmal ein Fischbrötchen gegessen, welches mehr Knoblauch als Fisch war? Ja, ich auch nicht. Finde ich aber gut und es schmeckt unsagbar köstlich. Da bietet sich der Knoblauch auch als Ausrede an, um mit dem Happn-Date vom Alten Land bei Nichtgefallen das Knutschen lieber sein zu lassen.