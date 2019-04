Im Betrieb unter Volllast (hier wurde beispielhaft ein Kita-Sommerfest simuliert und eine halbe Stunde durchgebacken) zeigte der WMF leichte Schwächen aber auch seine größte Stärke. Zwar waren einige Waffeln auf der mittleren Stufe nicht perfekt gebräunt, das Gehäuse jedoch war am Ende der Testsession auf lediglich 31 Grad Celsius erwärmt. Hier können also auch bedenkenlos Kinder in der Nähe des Gerätes sein. Am Deckel besteht für sie auch nach langer Einsatzzeit keine Verbrennungsgefahr. Das gilt für kein anderes der getesteten Waffeleisen.

Reinigung: Das Waffeleisen lässt sich im Bereich der Waffelplatte und am Gehäuse leicht reinigen. Hierfür bitte immer nur ein leicht angefeuchtetes Tuch benutzen, viel Wasser führt zu Verdampfungen und auf Sicht zur Beschädigung der Beschichtung. Nicht überzeugt haben uns die Ritzen unter dem Backblech. Der Teig, der sich dort verfangen hatte, ließ sich nur mühsam entfernen.