Dieses Jahr hatten wir Bedenken, die Verträge und die geforderte Menge nicht erfüllen zu können. Das klappt nun doch.

Was dieses Jahr anders ist: Für Pommes müssen wir eigentlich Kartoffeln mit 40 Millimetern Durchmesser liefern, in diesem Jahr müssen es nur 35 Millimeter sein. Es stimmt also, was viele schon befürchtet hatten: Dieses Jahr könnten die Pommes kürzer werden.

Das klingt aber nicht nach großen finanziellen Verlusten?

Doch. Das Problem ist, dass wir insgesamt einfach zu wenig Kartoffeln ernten konnten, um in diesem Jahr auch Ware für den freien Markt zu verkaufen. In Jahren, in denen es sehr viele Kartoffeln gibt, bekommt man für 100 Kilo Kartoffeln drei Euro, in diesem Jahr rechnet man bis April mit bis zu 32 Euro.