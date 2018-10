Was sollten wir aussortieren?

Wenn der Kühlschrank schon mal leer ist, können wir direkt den Inhalt checken: Was sollte wieder rein und was müssen wir dringend verbrauchen oder schlimmstenfalls wegwerfen? "Bei Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums müssen Lebensmittel nicht sofort weggeworfen werden", sagt Elke Wieczorek. "Zum Beispiel bei einem Joghurt sollte man einfach mal probieren, wie er schmeckt. Es hilft, sich dabei auf die eigenen Sinne zu verlassen." Wenn der Schinken schon grau ist, landet er besser nicht mehr auf unserem Brot – und sollte deshalb nicht zurück in den Kühlschrank.

Danach: richtig einräumen

Der Kühlschrank wird also nur mit Dingen gefüllt, die wir noch essen oder trinken. Und am besten halten wir uns dabei an eine gewisse Ordnung: Obst und Gemüse unten ins Gemüsefach – falls die Sachen denn direkt in den Kühlschrank müssen, das ist nicht bei allen Sorten der Fall. (bento)

"Bei einem Standardkühlschrank liegt die kälteste Zone direkt über dem Gemüsefach, also unten im Kühlschrank", sagt Wieczorek. "Dort sollten leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch und Fleisch aufbewahrt werden.“ Eine weitere Faustregel: Je empfindlicher Dinge sind, desto weiter hinten sollten sie stehen. "Dann bekommen sie nicht bei jedem Öffnen so viel warme Luft ab."