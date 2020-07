Dabei gibt eine Autobahn-Salami ihren Essern gleich in mehrfacher Hinsicht ein gutes Gefühl: So erinnert sie an Zeiten, als Mama die Brotdose für den Schulausflug mit einer Extrawurst aufpeppte und die größten Probleme nicht Corona und unbezahlte Rechnungen waren, sondern Coolness im Schulbus und erste Bartstoppeln.

Nicht nur für echte Männer!

Zu diesem heimeligen Retro-Gefühl liefert die Minisalami einen vor Umami triefenden Geschmack, der dank der Schutzfolie fettfingerfrei am Rande eines Fußballplatzes, beim Zeitungslesen oder vorm Hörsaal genossen werden kann. Das ist einfach praktisch – und spricht daher eben nicht nur beleidigte Incel-Leberwürste und Raser an, sondern auch gestresste Mütter, Jura-Studentinnen und Rentnerinnen. Der Happen geräucherten Fleischs verspricht ihnen einen Funken Wildheit und Rückbesinnung auf alte Zeiten, als die Welt noch nicht so kompliziert war und man sich für Salamispaß und Dieselmotor noch nicht in Kommentarspalten rechtfertigen musste.