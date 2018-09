Aber wenn es schon kalt und grau ist, dann will ich dabei wenigstens an kuschelige Abende bei Oma und Opa denken, an den Geruch von Kerzen und Tannenzweigen und an die gemütliche Stimmung, wenn die Familie zusammensaß.

Und ein einziger Lebkuchen schafft es, diese Gefühle zu erwecken.

Also: Ihr wollt die Teile jetzt noch nicht essen? Fein. Ich nehme sie alle!